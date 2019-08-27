دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات وصور هاتف Oppo Reno 2 تنشر قبل الإعلان الرسمي غداً ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت مواصفات وصور هاتف Oppo Reno 2 الرسمية في أحد منافذ البيع على شبكة الإنترنت اليوم قبل إنطلاق مؤتمر Oppo غداً 28 من أغسطس.

كشفت الصور اليوم عن ثلاثة إختيارات في ألوان هاتف Reno 2 هم الأزرق الفاتح، الوردي إلى جانب الأزرق الداكن، كما يتميز هذا الإصدار بنفس لغة التصميم المميزة لهاتف Reno 10x Zoom الذي أعلن عنه في أبريل الماضي، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بكاميرة خلفية إضافية.

ويتميز هاتف Reno 2 بحجم 6.5 إنش في الشاشة، التي تدعم تدرج لوني DCI-P3، مع نسبة سطوع 500 nit، كما يأتي الهاتف بجودة عرض FHD بلس.

أيضاً يأتي هاتف Reno 2 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 13 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، ومستشعر أخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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ولقد أكدت Oppo في وقت سابق على أن هاتف Reno 2 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 730، كما يتميز الهاتف بنمط متطور للتصوير في الإضاءة المنخفضة، وأيضاً نمط متطور لتثبيت الكاميرة، مع تكبير Hybrid حتى 5 مرات، ورقمي حتى 20 مرة.

لذا نترقب غداً إنطلاق مؤتمر Oppo للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno 2، كما يتم الإعلان عن مستوى تسعير الهواتف وموعد توفرها في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات وصور هاتف Oppo Reno 2 تنشر قبل الإعلان الرسمي غداً ظهر على التقنية بلا حدود.