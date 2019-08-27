بدأت مايكروسوفت بإرسال الدعوات للصحفيين والمهتمين لحضور حدث سيرفس السنوي والذي سيكون في 2 اكتوبر القادم بنيويورك.
من المتوقع أن يحمل مؤتمر العام الحالي تقريباً نفس أجهزة العام الماضي مع تطويرات عليها، حيث كان هناك سيرفس برو وسيرفس لابتوب وسيرفس ستديو وحتى سماعات أذن سيرفس.
من شبه المؤكد أنه سيكون هناك سيرفس برو جديد قد يأتي بتغييرات كبيرة في التصميم. ونتشوق لنعرف المزيد عن جهازها الغامض ذي الشاشتين الذي استعرضته داخلياً مع موظفيها.
ولا يمكن أن يغيب الحديث عن ويندوز 10 ومستقبله من هكذا حدث وإن كان مخصصاً للأجهزة.
بكل الأحوال سنغطي معكم المؤتمر لنعلمكم حينها عن كل جديد كشفت عنه الشركة.
التدوينة مايكروسوفت تحدد موعد مؤتمر أجهزة سيرفس في اكتوبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت تحدد موعد مؤتمر أجهزة سيرفس في اكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.