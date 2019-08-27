دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت مايكروسوفت بإرسال الدعوات للصحفيين والمهتمين لحضور حدث سيرفس السنوي والذي سيكون في 2 اكتوبر القادم بنيويورك.

من المتوقع أن يحمل مؤتمر العام الحالي تقريباً نفس أجهزة العام الماضي مع تطويرات عليها، حيث كان هناك سيرفس برو وسيرفس لابتوب وسيرفس ستديو وحتى سماعات أذن سيرفس.

من شبه المؤكد أنه سيكون هناك سيرفس برو جديد قد يأتي بتغييرات كبيرة في التصميم. ونتشوق لنعرف المزيد عن جهازها الغامض ذي الشاشتين الذي استعرضته داخلياً مع موظفيها.

Advertisements

ولا يمكن أن يغيب الحديث عن ويندوز 10 ومستقبله من هكذا حدث وإن كان مخصصاً للأجهزة.

بكل الأحوال سنغطي معكم المؤتمر لنعلمكم حينها عن كل جديد كشفت عنه الشركة.

التدوينة مايكروسوفت تحدد موعد مؤتمر أجهزة سيرفس في اكتوبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.