شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يواصل ضرب مقرات إرهابيى جبهة النصرة فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وحدات الجيش السورى سلسلة من الرمايات المدفعية والصاروخية على تحصينات إرهابيى تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات التابعة له وخطوط إمدادهم بريف إدلب، كما أحبطت هجومًا شنته التنظيمات الإرهابية على النقاط العسكرية المتمركزة فى الريف الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء أن وحدات الجيش تصدت لهجوم شنه إرهابيو (جبهة النصرة) على النقاط العسكرية المنتشرة على محور بلدة (شم الهوى) فى ريف إدلب الجنوبى الشرقى، وأوقعت أغلب أفراد المجموعات الإرهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب فضلًا عن تدمير آلياتهم.

كما طالت ضربات الجيش مقرات وتجمعات للتنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات (احسم - سفوهن - كفر عويد - كفر سجنة - ركايا - بسقلا - كفروما - الفطيرة - حرش بسنقول - معرة النعمان - حيش - معرتماتر - كفرنبل - ابديتا - كفر شلايا) على امتداد الريف الجنوبي، ما أسفر عن تدمير عدة مقرات وآلات، فضلًا عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين بينهم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية إلى إدلب وريفها.

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