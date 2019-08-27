شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اليمنى يوجه نداءً لقائد الحزام الأمنى فى أبين للتسليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى، اليوم الثلاثاء، نداءً إلى عبداللطيف السيد، قائد قوات الحزام الأمنى فى محافظة أبين، شرق عدن، للتسليم حقنًا للدماء ومنحه الأمان هو وكل من معه من قادة قوات الحزام الأمنى.

وأكد الميسري - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن الحكومة الشرعية عازمة على استعادة السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة في أبين وعدن، وإعادة ترتيب الأوضاع.

وتأتي دعوة وزير الداخلية مع اشتداد المواجهات بين قوات الحزام الأمني والجيش الوطني في منطقة شقرة ومعسكر قرن الكلاسي الواقع بين مدينتي شقرة وزنجبار الساحليتين.

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