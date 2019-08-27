شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يبحث مع رئيس الحكومة المفوض آخر استعدادات الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، مستجدات الوضع العام بالبلاد، وآخر الاستعدادات المتعلقة بالانتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين اليوم /الثلاثاء/ بقصر قرطاج، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد فوض مهامه لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا لحين الانتهاء من الحملة الانتخابية، باعتباره مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري يوم 15 سبتمبر المقبل.

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