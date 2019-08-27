مقتل 6 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"

إدلب/ الخليج 365

قُتل 6 مدنيين، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات نظام بشار الأسد، على منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا، وفق مصادر مطلعة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، فقد شنت مقاتلات النظام غارات جوية مكثفة على بلدات كفرنبل وجرجناز وتل منيس ومعرشورين في محافظة إدلب.

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وأشارت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى مقتل 6 مدنيين، 4 منهم في معرشورين، وواحد في تل منيس، وآخر في كفرنبل.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.