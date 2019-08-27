تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل الحدود السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365
أرسل الجيش التركي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وذكر مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر عسكرية، الثلاثاء، أن التعزيزات خرجت من قيادة "لواء المدرعات 20" في منطقة "خليلية" بولاية شانلي أورفة، وسط تدابير أمنية مشددة.
وأوضحت المصادر أن التعزيزات المكونة من مركبات مدرعة، وشاحنات محملة بآليات عسكرية وذخائر، توجهت إلى قضاء "أقجة قلعة" بشانلي أورفة، الحدودي مع سوريا.
وقالت المصادر إن التعزيزات أرسلت بهدف دعم الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي.
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