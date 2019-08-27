إسرائيل توعز لممثلياتها بالخارج بالحذر بعد تهديدات "حزب الله"

أوعزت إسرائيل، الثلاثاء، إلى ممثلياتها في الخارج باتخاذ الحيطة والحذر، في أعقاب تهديدات حزب الله اللبناني الأخيرة، وذلك حسب مصدر أمني عبري.
وهدد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بمهاجمة أهداف إسرائيلية، إثر سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، في الضاحية الجنوبية فجر الأحد وانفجار إحداهما.
ونقل موقع صحيفة "ذي إنديبندنت" البريطانية عن مصدر أمني إسرائيلي، بأن "تل أبيب" طلبت من سفرائها والممثلين الكبار لها التزام بيوتهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، خاصة في دول الشرق وأمريكا الجنوبية.
وأشار المصدر إلى أنها أوعزت أيضًا بتعزيز الحراسة على الكنس والمدارس والمؤسسات اليهودية في عدد من الدول.
وقال المصدر إن "إسرائيل تأخذ تهديدات حزب الله (اللبناني) على محمل الجد، إلا أنها لا تتوانى عن القيام بما يلزم للحفاظ على أمنها".
وأضاف أن تقنيات إسرائيل المتطورة تؤهلها للقيام بخطوات وعمليات لا يستطيع الحزب ولا غيره مواجهتها أو التصدي لها.
وحتى الساعة 18.50 تغ، لم يصدر أي تعقيب من السلطات الإسرائيلية بخصوص ما ذكره المصدر.
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