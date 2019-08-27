صحيفة الخليج الالكترونية أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وبيَّنت الهيئة أن الفِرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع. وأكدت الهيئة عدم تسجيل إصابات تُذكر – ولله الحمد -، وأن الحادثة لم تؤثر في حركة الرحلات بالمطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط جزء من السقف المستعار في موقع تجاري بصالة الحج بـ #مطار_جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.