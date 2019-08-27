سوق عكاظ 13: «الوراقون» يُثرون الزوار بمراحل تطور الخط العربي

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

يتوسط الأسواق التاريخية بسوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة – المقام حاليًا ضمن موسم الطائف – مايُعرف بـ”سوق الوراقين” الذي يضم في جنباته 9 دكاكين تُمثل المهنة التي عُرفت بمهنة الوراقة في الجزيرة العربية منذ قرون ، فيما عرفتها نجد في القرن التاسع الهجري بسبب نشاط الحركة العلمية آنذاك.

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وحمل الوراقون – الذين يمثلون بعضاً من مناطق المملكة، ومشاركة مملكة المغرب كضيف شرف في السوق، وسوريا – أحبارهم ، ليُجسدوا الخط العربي ، والمغربي وفنونه من خلال تعريف الزوار بأنواع الخطوط المتمثلة في المبسوط ، والمجوهر ، والثلث المغربي ، والكوفي المغربي ، والمسند ، متطرقين في تعريفهم إلى تطور الخط العربي عبر التاريخ.

وحظي سوق الوراقين بإقبال الزوار المهتمين بمشاهدة عروض متنوعة من فن المخطوطات النادرة عبر الدكاكين المشاركة ، في حين تأتي الفعالية الثقافية تعزيزًا لتوهج هذا الفن الذي يحمل بين طياته أهدافاً وأفكاراً ثقافية.