دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك توظف شركة لإقناع المشرّعين بعملتها الرقمية ليبرا

عملة فيس بوك الرقمية ليبرا تواجه تحديات قانونية عدة، ولتسهيل المحادثات وإقناع المشرّعين الأمريكيين بها، استعانت فيس بوك بشركة متخصصة في مجال الضغط على الحكومات والسياسات العامة.

حسب الوثائق الرسمية فإن فيس بـوك عينت شركة FS Vector الأمريكية لتقدم لها المساعدة في الضغط على من يلزم لتسهيل التعامل بعملة ليبرا.

وسيكون المتحدث الرئيسي John Collins الذي عمل سابقاً كرئيس للسياسات العامة في منصة تداول العملات الرقمية Coinbase وسبق أن قاد حملة استكشاف الكونغرس الأمريكي للعملات الرقمية عام 2013، لذا فهو الشخص الأمثل للضغط في سبيل تمرير ليبرا.

وستضغط شركة FS Vector بشكل خاص في مجال سياسات تقنية البلوكتشين وسترفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول تقدمها في هذا المجال.

ليس من المفاجئ أن تسعين فيس بوك بشركات خارجية للضغط في مجال تقبل عملتها الرقمية، وسبق أن حضر David Marcus رئيس شركة كاليبرا المنظمة لعملة ليبرا لجلسة استماع في الكونغرس الأمريكي ذكرت فيها كلمة “الثقة” ما عدده 69 مرة.

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التدوينة فيس بوك توظف شركة لإقناع المشرّعين بعملتها الرقمية ليبرا ظهرت أولاً على عالم التقنية.