دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تدعم هاتف Galaxy A91 بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف عن بعض مواصفات كلاً من هاتفي Galaxy A91 و Galaxy A90 5G في موقع سامسونج الرسمي في المجر، حيث من المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A91 بتقنية شحن فائق السرعة بقدرة 45W.

ركزت العملاق الكوري بشكل واضح على سلسلة هواتف Galaxy A هذا العام، التي قدمت من خلالها مجموعة متنوعة في التصميم والمواصفات الجديدة أيضاً، ومازالت إصدارات سامسونج من فئة هواتف A المتوسطة لم تنتهي حتى الآن، حيث أكدت الشركة على موقعها الرسمي في المجر وجود اثنان من الإصدارات المرتقبة من هذه السلسلة هما Galaxy A91 و Galaxy A90 5G.

ولقد كشفت التسريبات الجديدة التي ظهرت على موقع سامسونج الرسمي عن تقنية الشحن فائق السرعة التي تقدم لهاتف Galaxy A91 الذي ينطلق بميزة دعم شاحن بقدرة 45W من فئة الشحن فائق السرعة 2.0.

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من جانب أخر تقدم سامسونج لهاتف Galaxy A90 5G ميزة دعم شاحن بقدرة 25W أيضاً بتقنية الشحن السريع، ومن المقرر أن يدعم هاتف Galaxy A90 5G كما يظهر في العنوان الإتصال بشبكات الجيل الخامس، بينما يأتي هاتف Galaxy A91 بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أيضاً يأتي هاتف Galaxy A90 5G بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 855 أو Exynos 9825 وهي نفس المعالجات المتوقعة لهاتف Galaxy A91.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تدعم هاتف Galaxy A91 بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W ظهر على التقنية بلا حدود.