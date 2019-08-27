نتانياهو لزعيم حزب الله: عليك أن تهدأ

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دبي - بواسطة محمد فارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يدعو لبنان وحزب الله وفيلق القدس الإيراني إلى ضرورة "توخي الحذر" في أقوالهم وأفعالهم. وحزب الله يعلن بأن الطائرة المسيرة التي سقطت في محيط مكتبه الإعلامي "كانت تحمل متفجرات". © Getty Images/L. Mizrahi صورة أرشيفية
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في ضاحية ببيروت. وقال نتنياهو في كلمة "سمعت ما قاله نصر الله. أقترح على نصر الله أن يهدأ. هو يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد أعداءها".
وكان حسن نصر الله، الذي خاضت جماعته المدعومة من إيران حربا على مدى شهر ضد إسرائيل عام 2006، قد اتهم الجيش الإسرائيلي في خطاب ألقاه يوم الأحد الماضي بتنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين في وقت سابق من ذلك اليوم.
وقال نصر الله "أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود.. من الليلة قف على الحائط على رجل ونصف وانتظرنا.. يوم يومان ثلاثة أربعة..انتظرنا.. (لأن) ما حصل ليلة أمس لن يمر معنا. لن يمر".
وكانت إحدى الطائرتين المسيرتين قد سقطت بينما انفجرت الأخرى قرب سطح الأرض وتسببت في بعض الأضرار بالمركز الإعلامي لحزب الله بالضاحية الجنوبية التي تهيمن عليها هذه الحركة في العاصمة اللبنانية. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن ذلك الحادث.
غير أن حزب الله اللبناني أصدر بيانا فجر اليوم الثلاثاء (27 أغسطس/ آب)، أعلن فيه أن الطائرة المسيرة التي سقطت كانت تحمل متفجرات.
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وأوضح البيان أنه وبعد فحص وتفكيك الطائرة الأولى، "تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام، وأن المواد المتفجرة الموجودة بداخلها هي من نوع C4 وزنة العبوة تبلغ 5,5 كيلوغرامات".
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن قوات الجيش على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية تحسبا لأي رد. وأضافت الهيئة بوجود "اعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل بأنه ستتم محاولة ضرب أهداف عسكرية في شمال البلاد".
وأجرى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أكد فيه دعم واشنطن لكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
كما أكد بنس، وفقا لصفحته على موقع "تويتر"، على أن الولايات المتحدة ستظل دوما إلى جانب إسرائيل.
وأقرّ الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأسبوع الجاري بقصف عدد من الأهداف في جنوب شرق دمشق، معلنا هدف القصف في "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية". فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل من عناصر حزب الله.
وتعهد الأمين العام لحزب الله أيضا بالرد على مقتل عناصر للحزب في سوريا وأن الرد "سيكون على الأراضي اللبنانية".
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كيف تمكن نتنياهو من خطف لقب "أطول مدة حكم" في اسرائيل؟
فيديو من Euronews
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شاهد: احتجاجات في البرازيل للمطالبة بحماية غابات الأمازون
انضم آلاف المحتجين من السكان الأصليين في البرازيل إلى الأهالي في شوارع مدينة ريو دي جانيرو للتظاهر، مطالبين بحماية غابات الأمازون الاستوائية وبمكافحة حرائق الغابات فيها. وردد المحتجون هتافات تدعو إلى استقالة وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس، وإلى الصلاة من أجل الأمازون، كما رفعوا لافتات حملت شعار: " بولسونارو (الرئيس البرازيلي) يحرق مستقبلنا". وهتف أحد المحتجين عبر مكبر للصوت: "نحب الأمازون وكوكب الأرض، ولن نبقى صامتين أمام سياسة اللامبالاة التي تضع المصالح المادية فوق الكرامة الإنسانية وفوق سلامة أمنا الأرض". وأظهرت صور التقطت جوا كيف أتت النيران على أراض واسعة للسكان الأصليين في ولاية ماتو غروسو في الأمازون، فيما طائرات صهاريج تلقي بحمولتها من المياه جوا لترش بها الغابات المحترقة في ولاية روندونيا في الأمازون أيضا، مستجيبة لصرخة استغاثة إزاء دمار أكبر غابة استوائية في العالم. وقال ميكائيل بارت وهو أول شخص من السكان الأصليين يتم قبوله في جامعة ريو الحكومية وفق نظام للحصص، إن النيران أتت على كامل الكوكب، وأضاف القول: "علينا أن نوقف هذا الخطر الذي اجتاح معظم أنحاء البرازيل، والآن هو يتقدم نحو الأمازون. لا يمكن أن نترك هذا يحدث لأن كامل كوكبنا سوف يعاني، والنتائج سوف لن تخص البرازيليين فقط، بل ستشمل جميع الناس في هذه الأرض". وأحصت السلطات البرازيلية حوالي 77 ألف حريق غابات عبر أنحاء البلاد، أي بزيادة نسبتها 85% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وقد أعلنت الحكومة أنها سترسل 44 ألف جندي، للمساعدة في مكافحة الحرائق في البلاد. للمزيد على يورونيوز: ست ولايات في البرازيل تطلب مساعدة الجيش لمكافحة حرائق الأمازون شاهد: مظاهرة لسكان البرازيل الأصليين ضد سياسات بولسونارو المناخية
Euronews (Ar)
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بعد هجوم صاروخي من غزة.. إسرائيل تقلص إمدادات القطاع بالوقود إلى النصف
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قالت إسرائيل يوم الاثنين إنها ستقلص إلى النصف كمية الوقود التي تزود به محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ردا على هجمات بالصواريخ من القطاع. كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر أن ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل يوم الأحد واعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي الصاروخي اثنين. ولم تعلن أي جهة المسؤولية. وشنت إسرائيل بعد الهجوم ضربة جوية على ما وصفته بمجمع عسكري تابع لحماس. ولم ترد أنباء عن قتلى أو جرحى على الجانبين. وقالت (كوجات) وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية منوط بها تنسيق الأمور المدنية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة "خفض كمية الديزل إلى النصف سيقلص بدرجة كبيرة" إنتاج المحطة. وأضافت في بيان أن الإجراء الذي يأتي "بعد إطلاق الصواريخ... واستمرار انتهاك الاستقرار والأمن" سيسري حتى إشعار آخر. ولطالما عانت غزة من نقص الكهرباء والانقطاع المزمن في التيار. وجرى اقتراح مد خط كهرباء جديد من إسرائيل لتخفيف الوضع. للمزيد على يورونيوز: مقتل ثلاثة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية شمالي غزة مسعف والجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا على حدود غزة ووصف محمد ثابت المتحدث باسم شركة الكهرباء في غزة القرار الإسرائيلي بأنه عقاب جماعي. وقال ثابت لرويترز "نحن حاليا في أزمة وستتفاقم الآن بسبب القرار الإسرائيلي. سيكون لذلك تأثير خطير على حياة مليوني مواطن وعلى المرافق الحيوية كالمستشفيات". وأضاف "هذا قرار جائر وهو عبارة عن عقاب جماعي". وحاليا يحصل السكان على امدادات الكهرباء لست ساعات تنقطع بعدها 12 ساعة. وقال ثابت إن خفض كمية الوقود سيقلص إمدادات الكهرباء إلى أربع ساعات فقط.
Euronews (Ar)
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فيديو: سقوط طائرة حربية إسبانية ومقتل قائدها
أعلن سلاح الطيران الإسباني عن سقوط طائرة حربية إسبانية في البحر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد وأضافت أن طيارها لقى حتفه. وقال متحدث باسم سلاح الطيران إن الطائرة، وهي من طراز سي-101 التي تستخدم في التدريب، سقطت بالقرب من مدينة مورسيا. وأضاف أن سبب الحادث غير معروف إلى الآن. وهذه هي الكارثة الثانية في مجال الطيران في إسبانيا في غضون أيام قلائل. وكان الطيار، وهو معلم للطيران، في قمرة القيادة وحده وقت الحادث. للمزيد على يورونيوز: شاهد: العشرات يشاركون في تحدي العمود الخشبي في اسبانيا ولا فائز بالجائزة إسبانيا: سانشيز يفشل في محاولته الأولى لنيل دعم البرلمان لتشكيل الحكومة الحكومة الإسبانية تحتجّ على تدخل السفارة البابوية بشأن رفات الدكتاتور فرانكو
Euronews (Ar)
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كيف تمكّن نتنياهو من خطف لقب صاحب أطول مدّة حكم في إسرائيل؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.