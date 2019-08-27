شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشرطة العراقية تلقى القبض على الداعشي هادم آثار متحف الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الأمن العراقي، اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة أثناء هدمه الآثار بالمطرقة في متحف الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق. Advertisements لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي..

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