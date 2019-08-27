شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اليمنى يستعرض مع مسؤول بريطانى تطورات عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون، آخر تطورات عملية السلام الأممية.

وأكد البركاني - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - رفض مجلس النواب لاستخدام السلاح واللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية، مثمناً الموقف البريطاني الداعم للشرعية وأمن واستقرار ووحدة اليمن.

وأشار البركاني إلى دعم البرلمان لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث الرامية للتوصل إلى حل سياسي للازمة وفقا للمرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، مؤكداً رفض البرلمان لأي إجراءات أحادية لتنفيذ اتفاق الحديدة وضرورة تعزيز آلية الرقابة الثلاثية.

بدوره أكد الوزير البريطاني دعم بلاده الكامل لليمن وسيادته واستقراره، مجدداً رفض بريطانيا لأي محاولات تقوض الأمن والاستقرار.

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