السلطات الأمريكية ترفض السماح لطالب فلسطيني بدخول أراضيها

واشنطن/ ديلدار بايكان/ الخليج 365

رفضت السلطات الأمريكية، السماح لطالب فلسطيني بدخول أراضيها، وقامت بترحيله رغم حمله تأشيرة سارية المفعول، وقبول للدراسة في جامعة "هارفارد".

وخضع "إسماعيل أجاوي" (17 عاما)، المقيم في لبنان، للاستجواب عدة ساعات، إثر وصوله إلى مطار "لوجان" الدولي بمدينة بوسطن، ليلة الجمعة الماضية.

وألغت إدارة الهجرة الأمريكية، تأشيرة دخول الطالب الفلسطيني، وقامت بتريحله مباشرةً بعد انتهاء الاستجواب معه (لم تُذكر مزيد من التفاصيل).

Advertisements

وقال "أجاوي" في بيان صادر عنه الثلاثاء، أنه تعرض للاستجواب مدة 8 ساعات، وأن مسؤولا أمنيا فحص هاتفه وحاسوبه الشخصيين.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين حملوه مسؤولية منشورات أصدقائه السياسية في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهم لم يقتنعوا بأن المنشورات الخاصة به محتواها ليس سياسيا.

بدوره، أوضح المتحدث باسم جامعة هارفارد "جوناثان سويفت"، أن العمل مستمر لحلحلة المشكلة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مايكل مكارثي في تصريحات إن "دخول الطالب الفلسطيني إلى الولايات المتحدة غير مناسب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.