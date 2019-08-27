البنتاغون تنفي مجددا "أي دور" لها بتفجير مخازن سلاح بالعراق

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مخازن سلاح بالعراق، في إشارة إلى مستودعات للحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة).

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بتويتر‎، اطلعت عليه الخليج 365، "لم تقم القوات الأمريكية بقصف أو أي هجمات أخرى أدت إلى تفجير مستودعات ذخيرة في العراق، والحديث هنا على العكس، خاطئ ومضلل ومثير للاشمئزاز".

وأكدت على أن واشنطن تدعم سيادة العراق.

واتهمت قوات "الحشد الشعبي" (شيعية عراقية) إسرائيل، الأحد، بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على أحد ألويتها غربي العراق بدعم أمريكي، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر "الحشد" وإصابة آخر.

وحمّل نائب رئيس هيئة الحشد "أبو مهدي المهندس"، الذي ينظر إليه على أنه القائد الفعلي للحشد، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن الهجمات المتكررة على فصائل الحشد بالعراق.

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ونفى البنتاغون، الأربعاء الماضي، تورط الولايات المتحدة بالانفجارات التي طالت مستودعات للذخيرة في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون روبرتسون، إن "الولايات المتحدة ليس لها أي علاقة بالانفجارات التي طالت مستودعات للذخيرة في العراق".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 4 قواعد تستخدمها قوات "الحشد الشعبي" لتفجيرات غامضة.

وكلف مجلس الأمن الوطني العراقي، الجمعة الماضي، وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية على خلفية تلك الانفجارات.

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