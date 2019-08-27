غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
في ملعب لكرة القدم وسط مدينة غزة، خاض فريقان لمبتوري الأطراف افتتاح أول بطولة محلية لهم على مستوى القطاع.
وبحماس كبير دخل اللاعبون ممن بترت أطرافهم السفلية، جراء اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة أو حوادث مختلفة، أرضية ملعب فلسطين، وسط تصفيق وتشجيع حار من الجماهير.
ويشرف على البطولة، جمعية فلسطين لكرة القدم، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتقول سائدة البرعاوي، من برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للأناضول: "نجري اليوم المباراة الافتتاحية للدور الأول لكرة القدم للاعبين الذين بترت إحدى أطرافهم السفلية".
وأضافت: "البطولة تعتبر الأولى على مستوى فلسطين والإقليم العربي".
وذكرت أن البطولة يشارك فيها 5 فرق على مستوى قطاع غزة، تضم 80 لاعبا من ذوي الأطراف المبتورة.
وأوضحت أن البطولة ستستمر على مدار 4 أسابيع متتالية، والهدف منها "تخطي الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم معاناتهم وكذلك دمجهم في المجتمع".
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كانت هذه تفاصيل خبر بساق واحدة.. مبتورو الأقدام في غزة يخوضون سباقا كرويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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