غزة.. وقفة احتجاجية للرياضيين رفضا للحصار الإسرائيلي

شارك العشرات من الرياضيين الفلسطينيين، في قطاع غزة، في وقفة، رفضا للحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عام 2006.
ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمتها الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار، لافتات منها:" "حصار الرياضة في غزة جريمة إنسانية وأخلاقية"، و"أنقذوا غزة كفاكم إجرام بحق الرياضة في غزة".
وتخللت الوقفة سباق جري (رمزي)، تحت عنوان "رياضيون ضد الحصار"، لعشرات العدائيين الفلسطينيين.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن السباق جرى على مسافة 4 كيلو متر على الخط الشرقي لقطاع غزة، من أمام بوابة معبر بيت حانون( ايرز) شمال القطاع.
وقال يسري درويش، عضو الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، على هامش الوقفة،: "جئنا لنقول لا للحصار الإسرائيلي فليكسر فلا نقبل باستمراره".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أنواع القمع لشعبنا الفلسطينيين في غزة والرياضيون يتعرضون لاستهداف مثلهم مثل باقي الشعب، ويحرمون من المشاركة في البطولات الدولية".
ولفت إلى أن "البنية التحتية للرياضة الفلسطينية في القطاع تعاني من تدمير جراء الممارسات الإسرائيلية".
ودعا درويش، الاتحاد الدولي لكرة القدم، "للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار عن الرياضيين في غزة".
وذكر أن السباق الرياضي، "يرسل رسالة عزة وكرامة لكل العالم بأن شعبنا لن يقبل بالحصار".
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، منذ عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
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