التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي في صعدة أطلقه الحوثيون

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، سقوط صاروخ باليستي في صعدة، أطلقه الحوثيون من إحدى محافظات شمالي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، أن جماعة الحوثي "المدعومة من إيران" أطلقت الثلاثاء، صاروخا بالستيا من محافظة عمران (شمال)، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وأوضحت أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأشار المالكي أن الجماعة مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة عشرات المدنيين.

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وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

ودأب الحوثيون، خلال الأيام الماضية، على إعلان استهدافهم أهدافا عسكرية بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية، في حين يعلن التحالف التصدي لها وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.