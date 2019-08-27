وزير الخارجية الألباني يبحث في الأردن أزمات المنطقة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بالوكالة، الألباني جينت اتساكاي، سبل زيادة التعاون بين البلدين، والمستجدات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة عمان، الثلاثاء، ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة، يجريها الوزير الألباني إلى المملكة.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الوزيرين استعرضا "خطوات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، واتفقا على تفعيل لجنة المشاورات السياسية تنفيذا لمذكرة التفاهم بين البلدين".

وأكد الصفدي أن "الإرهاب عدو مشترك، سيستمر الأردن في التصدي له بالتعاون مع المجتمع الدولي".

ولفت إلى جهود المملكة لهزيمة ظلاميته التي "لا تنتمي إلى أي حضارة أو دين، ولا علاقة لها بقيم السلام والمحبة التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف".

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كما تم خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

من جهته، ثمّن اتساكاي، الدور الرئيس والجهود المستمرة التي يقودها الملك الأردني عبد الله الثاني، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على حرص بلاده لتطوير العلاقات مع المملكة في شتى المجالات.

ووجه الوزير الألباني دعوة إلى الصفدي، للمشاركة في المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد بالعاصمة الألبانية تيرانا خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

فيما لم تذكر الخارجية الأردنية في بيانها، موعد وصول الوزير الألباني، أو مدة زيارته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.