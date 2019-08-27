الحرية_والتغيير بـ #السودان تسلم “حمدوك” قوائم مرشحيها للحكومة

الخليج - واس

أكملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم، قوائم مرشحيها لمجلس الوزراء، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، وسلمتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لـ”حمدوك”، لاختيار وزراء حكومته.