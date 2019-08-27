تركيا.. إصابة شخصين إثر انهيار جسر

صحيفة الخليج الالكترونية

تسبب هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود بانهيار جسر في مدينة “ترمة” التركية.

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وأدى الانهيار إلى سقوط شخصين في النهر كانا يمران من الجسر لحظة انهيار جزء منه. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهما، وفقاً لـ “مونت كارلو”.

وبحسب وسائل إعلام تركية ، أن انهيار الجسر جاء بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انزلاق التربة من تحت الجسر، مما أدى إلى تهدم جزء من الجسر لحظة وقوف سيارة عليه مع رجلين.