تركيا.. إصابة شخصين إثر انهيار جسر

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صحيفة الخليج الالكترونية
تسبب هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود بانهيار جسر في مدينة “ترمة” التركية.
وأدى الانهيار إلى سقوط شخصين في النهر كانا يمران من الجسر لحظة انهيار جزء منه. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهما، وفقاً لـ “مونت كارلو”.
وبحسب وسائل إعلام تركية ، أن انهيار الجسر جاء بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انزلاق التربة من تحت الجسر، مما أدى إلى تهدم جزء من الجسر لحظة وقوف سيارة عليه مع رجلين.
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