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الان تتابع قبل دخول المدارس.. 3 مشاكل صحية تنتشر بين الطلاب كيف تحمي طفلك منها؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذرت وزارة الصحة من 3 مشاكل صحية تنتشر بين طلاب المدارس، وعددت في “صور توضيحية” بعض الإجراءات المطلوبة لحماية الطفل منها.
وذكرت الوزارة في تغردية على تويتر هذه الأمراض وهي “نزلات البرد، النزلات المعوية، التهاب الأذن الوسطى”.
وإليكم الإجراءات المطلوبة:
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