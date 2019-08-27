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ماهى المدينة التي لم يترك السرطان منزلا بها إلا و زاره

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

تمتلك لويزيانا، التي تطل على نهر المسيسيبي، الهواء الأكثر سمية في أمريكا منذ فترة طويلة ، ويطلق عليها "زقاق السرطان" ، حيث لا يوجد بيت في هذه البلده لم يدق بابه مرض السرطان.



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وقد ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن خطر الإصابة بالسرطان بهذه المنطقة هو الأعلى في البلاد ، أي 50 ضعف المعدل الوطني.

وتقع هذه المنطقة في قلب ممر صناعي بين نيو أورليانز وباتون روج. ولأكثر من 30 عامًا ، كانت معروفة لكثير من سكانها باسم "زقاق السرطان". ينبع هذا الأمر من التلوث السام الذي ينبعث من المصانع الكيميائية على نهر المسيسيبي.