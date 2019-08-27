تعرف على أول تعليق من توم هولاند بعد أزمة سبايدرمان

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

علق النجم البريطاني، توم هولاند في أول ظهور رسمي له خلال مؤتمر ديزني "إكسبو D23" على الأزمة المثارة أخيراً بين شركتي سوني وديزني فيما يتعلق بشخصية "سبايدرمان"، والتي جسد هولاند بطولة أنجح أفلامها.

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جاء ظهور توم هولاند في المؤتمر، للترويج لفيلمه المقبل "Onward"، مع ديزني وبيكسار للرسوم المتحركة، والذي يشاركه بطولته النجم كريس برات، قال هولاند تعليقاً على الأحداث الأخيرة: "لقد كان أسبوعاً جنونياً، ولكني أريد إعلامكم بإني ممتن من كل قلبي، أحبكم جميعاً".

وأضاف مشيراً إلى تواجده مع النجم كريس برات "في المرة السابقة، كنا نتواجد هنا، للترويج لفيلم "المنتقمون الحرب اللانهائية، عام 2017، ولكننا هنا اليوم، كجزء من إعلان فيلم ديزني القادم "Onward".

وفي حوار صحفي له مع مجلة "انترتينمنت تونايت"، أشار هولاند إلى مصير سبايدرمان قائلاً: "لقد صنعنا مع ديزني خمسة أفلام رائعة على مدار خمس سنوات، من يعلم ماذا يخبئ المستقبل؟، كل ما أعرفه هو أنني سأواصل تجسيد دور سبايدر مان، التي سيكون مستقبلها مختلفاً وممتعاً، حيث نبحث عن الطريقة التي يمكننا القيام بها بذلك، وسوف نجد طرق جديدة لجعله أكثر نجاحاً".

تعود أسباب فشل مفاوضات بين ديزني وسوني، لمطالبة الأولى شركة سوني برفع نسبة حصولها على أرباح وإيرادات أفلام سبايدر مان بنسبة 50%، و ذلك بعد النجاح الذي حققه فيلمها الأخير بعنوان "بعيداً عن الوطن".