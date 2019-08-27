هل يزيد حب الشباب خطر الاكتئاب؟

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت نتائج أبحاث جديدة إن من يشكون من ظهور حب الشباب على بشرتهم أكثر عُرضة للإصابة بالاكتئاب خلال السنوات الـ 5 الأولى من ظهوره. وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على بيانات بنك المعلومات الصحية البريطاني بين عامي 1986 و2012 إن احتمالات تطوّر الاكتئاب ترتفع بنسبة 63 بالمائة بعد ظهور حب الشباب مقارنة بمن لا يشكون من هذه المشكلة.

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وأجريت الدراسة في جامعة كالجاري الكندية، ونُشرت في "بريتيش جورنال أوف ديرماتولوجي". وتلقي هذه النتائج الضوء على العلاقة بين الصحة النفسية والأمراض والمشاكل الجلدية، وهي ضمن موجة من الأبحاث الحديثة تحاول استكشاف عوامل عديدة وراء المشاكل النفسية.

وقالت البروفيسورة إيزابيل فاليراند المشرفة على الأبحاث:" بالنسبة لمن لديهم حب الشباب المسألة ليست جلدية فقط، بل هي تثير القلق والضغوط النفسية وينبغي أخذها بجدية".