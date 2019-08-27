ردود فعل صاخبة حول #مذيع_مودلج_يحرج_مواطن في السعودية 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أثارة مقابلة صغيرة بين مذيع ومواطن سعودي جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي ادت الى انقصام الناشطون الى قسمين بين مؤيد ومنتقد.
وكان حوار صغير اجراه المذيع خالد السليمان مع مواطن سعودي يسأله عن مهرجان الطائف.
واتهم المواطن بسرعة ما اسماهم الشيوخ المطاوعة الذين قاموا بحبس البنات وأن هذا المهرجان هو ترفيه لهن فقام المذيع بسرعة في قطع الحديث وانتقل لغيره.
وتعليقا على المقابلة قال حساب أخبار السعودية، كل شيء في هذه الحياة بأمكانك شراءه إلا الأخلاق يا #خالد_الجبر .. أن لم تكن من فطرة، لن تحصل عليها .. ما حدث بالمقطع ليس فقط يتعلق ب فشله للمهنة، وأنما بالصدمة التي حصلت لمؤيدي الصحوة .. ولكن، تأكدوا أن هذه هي البداية ولن نتراجع وسندمرهم فوراً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.