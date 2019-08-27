فيس بوك يضيف خاصية جديدة.. تعرف عليها

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تعتزم شبكة فيس بوك إضافة خاصية جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي لتحسين خدمة الأخبار. تتضمن هذه الخاصية تبويباً جديداً للأخبار المتخصصة يظهر إلى جانب الخصائص الأساسية مثل "أخر الأخبار".
ويأتي ذلك في أعقاب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتصالات بين فيس بوك ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مثل "أيه.بي.سي نيوز" و"داو جونز" و"واشنطن بوست" و"بلومبرج"،وعرض 3 ملايين دولار لكل وسيلة إعلامية مقابل استخدام أخبارها في قسم الأخبار الجديد على موقع فيس بوك.
وبحسب دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث في وقت سابق من العام الحالي، أشارت إلى أن 60% من البالغين في الولايات المتحدة الذين يفضلون الحصول على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقومون بإعادة نشر ومشاركة المعلومات المزيفة. وقالت الأغلبية الساحقة من الأمريكيين إنهم غالباً يواجهون الأخبار المزيفة.
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