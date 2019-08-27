الرئيس المصري يصدر قرارين جمهوريين جديدين

ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا، يحمل رقم 439 لسنة 2018، بمد خدمة السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ياسر رضا عبد الله سعيد، لمدة عام اعتبارا من 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 440 لسنة 2019 بمد خدمة ياسر محمد طارق عبد الغني سلام، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا لمدة عام، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول.
وأضافت الصحيفة المصرية، أن القرار الآخر ينص على أن يعامل "سلام" ماليا معاملة السفير من الفئة الممتازة، ونشر القراران بالصحيفة الرسمية.
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