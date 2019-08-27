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المبعوث الأممي للشرق الأوسط يجدد الدعوة لضبط النفس قولا وفعلا بعد أحداث بيروت

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© AP Photo / Bilal Hussein

القاهرة - سبوتنيك. وقال ميلادينوف اليوم الثلاثاء خلال إفادة أمام مجلس الأمن إنه "في 25 آب/ أغسطس أبلغتنا وسائل الإعلام أن طائرتين إسرائيليتين تحطمتا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي 26 أغسطس أبلغتنا بالاستهداف الجوي في البقاع على طول الحدود اللبنانية السورية"، مضيفا "الرئيس عون والقادة الدستوريين في لبنان أشاروا إلى حادث الطائرة المسيرة على أنه اعتداء على السيادة اللبنانية".

وتابع ميلادينوف "الأمم المتحدة تحيط علما بهذه البيانات، وتجدد دعوتها ندائها لكل الأطراف للالتزام بقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وتدعو الجميع إلى أقصى درجات ضبط النفس في الكلام والأفعال".

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