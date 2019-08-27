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© AP Photo / Bilal Hussein
وتابع ميلادينوف "الأمم المتحدة تحيط علما بهذه البيانات، وتجدد دعوتها ندائها لكل الأطراف للالتزام بقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وتدعو الجميع إلى أقصى درجات ضبط النفس في الكلام والأفعال".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط يجدد الدعوة لضبط النفس قولا وفعلا بعد أحداث بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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