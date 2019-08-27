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تأتي الخطوة المصرية في الوقت الذي تعود فيه الشواطئ المصرية لرواجها عالميا، واستعادة مكانتها المميزة، خاصة مع تميزها في الرياضات المائية المختلفة، والتي كان آخرها نشر شبكة cnn الأمريكية فيلما عن شاطئ النيزك في مرسي علم؛ وذلك بحسب صحيفة "اليوم السابع".
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وتتم الخطة التدريبية من خلال منحة الاتحاد الأوروبي المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للاتفاق مع الاتحاد الأوروبى نسبة 20%، هي نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.
وأكد الاتحاد أن تنفيذ البرامج التدريبية بدأ بالفعل منذ أبريل/ نيسان الماضي، حيث سيبلغ إجمالي المتدربين على مدار العام 12 ألف في كل القطاعات، منها المنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات السياحة، والبازارات والمحال السياحية، والغوص والأنشطة البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رواج شواطئ المحروسة عالميا... تدريب 9 آلاف مصري سنويا بمجالات الغوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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