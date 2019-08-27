بوتين: روسيا وتركيا تعملان على الحفاظ على وحدة سوريا ومن المستحيل تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية التركية"ننطلق من المبدأ الثابت في الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وعدم جواز تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ".

كما تطرق بوتين ونظيره التركي إلى الوضع في سوريا وخاصة في محافظة إدلب، كما أشار الطرفان إلى أن منطقة خفض التصعيد لا ينبغي أن تكون ملاذا للإرهابيين.

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وأكد بوتين أن الإرهابيين يواصلون قصف مواقع القوات الحكومية السورية، ويحاولون مهاجمة المواقع العسكرية الروسية، يجب ألا تكون منطقة خفض التصعيد ملاذا للإرهابيين، وبالأحرى كنقطة انطلاق لشن هجمات جديدة.

هذا وانطلقت اليوم، بضواحي العاصمة الروسية موسكو فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء "ماكس-2019" والذي يمتد إلى غاية الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، الذي يتم فيه عرض آخر المنتوجات الروسية في مجال الطيران والفضاء.