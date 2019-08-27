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وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية التركية"ننطلق من المبدأ الثابت في الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وعدم جواز تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ".
كما تطرق بوتين ونظيره التركي إلى الوضع في سوريا وخاصة في محافظة إدلب، كما أشار الطرفان إلى أن منطقة خفض التصعيد لا ينبغي أن تكون ملاذا للإرهابيين.
© Sputnik . Максим Блинов
هذا وانطلقت اليوم، بضواحي العاصمة الروسية موسكو فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء "ماكس-2019" والذي يمتد إلى غاية الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، الذي يتم فيه عرض آخر المنتوجات الروسية في مجال الطيران والفضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: روسيا وتركيا تعملان على الحفاظ على وحدة سوريا ومن المستحيل تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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