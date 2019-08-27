القضاء العراقي يكشف عن جنسيات الأجانب المعتقلين في كازينوهات القمار ببغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © Khalid al Mousily أرشيف - ميدان الفردوس في بغدادالقضاء العراقي يكشف عن جنسيات الأجانب المعتقلين في كازينوهات القمار ببغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، اليوم الثلاثاء، أقوال 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت (القمار) وزبائنها في بعض فنادق العاصمة، فيما كشفت عن جنسيات الأجانب المعتقلين.

ووفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى نقلاً عن القاضي المختص إن "تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين ‏في قاعات الروليت وزبائنها"، مبيناً أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حاليا هم (40) شخصا بينهم (24) امرأة ‏من جنسيات تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية‎".

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مقدم من دار الأخبار

وأضاف أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية إلا أنهم لا يمتلكون إقامة ويطلق عليهم لقب ‏‏(دلر)"، مشيراً إلى أن "الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات بينهم ضباط ومنتسبون في الأجهزة الأمنية إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة".

وتابع أن "عملية القبض عليهم تمت بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وقد تم إيقافهم وفق أحكام المادة ‏‏456 من قانون العقوبات العراقي".

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مقدم من سكاي نيوز

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المصدر: RT