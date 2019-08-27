دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن ساعتي Amazfit Smart Sports Watch 3 وAmazfit GTS ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت علامة Huami التجارية عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية Amazfit Smart Sports Watch 3 وAmazfit GTS، كما أكدت الشركة على خططها لإطلاق ساعة Amazfit X بالشاشة المنحنية في 2020.

تنطلق ساعة Smart Sports 3 بتصميم دائري لوجه الساعة مع شاشة ملونة، كما أكدت علامة Huami التجارية على عمر شحن يستمر حتى 14 يوم في الساعة الذكية.

ويمكن لساعة Smart Sports 3 الذكية أن تدعم المستخدم في متابعة نشاطه الرياضي مع دعم 19 فئة من الأنشطة الرياضية، كما تأتي الساعة الذكية بتقنية FIRSTBEAT لتحليل النشاط الرياضي الإحترافي.

أيضاً قدمت الشركة ساعة Amazfit GTS بشاشة AMOLED بتقنية Retina فائقة، مع وجه ساعة قابل للتخصيص، وتصميم معدني خفيف، كما تأتي الساعة بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، ودعم متابعة نشاط المستخدم في 12 فئة من الأنشطة الرياضية.

ومن المقرر أن تضم كلا الساعتين مستشعر BioTracker PPG بصري لرصد معدل ضربات القلب، مع دعم تقنية NFC، و GPS، مع معايير 5ATM لمقاومة الماء حتى عمق 50 متر، لذا يمكن أن تدعم المستخدم في متابعة نشاط السباحة.

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مواصفات ساعة Amazfit Smart Sports Watch 3

شاشة بحجم 1.34 إنش ودقة عرض 320 في 320 بيكسل، وكثافة عرض 337 بيكسل لكل إنش، مع ألوان وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3، مع زجاج Sapphire في الإصدار الخاص Elite، وطلاء AF.

ذاكرة عشوائية 512 ميجا بايت رام في LPDDR3، مع سعة 4 ججيا بايت في eMMC.

واجهة Amazfit التي ترتكز على نظام تشغيل Android 5.0 أو iOS 10.0 أو الإصدارات اللاحقة.

19 نمط لتتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، مع ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

مستشعر ضربات القلب يدعم العمل على الطاقة المنخفضة، مع مقياس تسارع يعمل على 6 محاور،مع 3 من المستشعرات الجغرافية، ومستشعر للضغط الجوي المحيط بالساعة الذكية، وأيضاً مستشعر للإضاءة المحيطة.

مقاومة الماء حتى عمق 50 متر تحت سطح الماء

تدعم الإتصال بتقنية WiFi 802.11 b/g/n، والبلوتوث 5.0 LE، وGPS، وGLONASS، وأيضاً NFC

قياسات الساعة 48.6 في 13.4 مم، مع وزن 59.5 جرام، أو 68.7 جرام في إصدار Elite من الساعة الذكية.

بطارية بقدرة 300 mAh، تدعم عمر شحن حتى 14 يوم، أو 7 أيام في نمط Ultra.

مواصفات ساعة Amazfit GTS الذكية

شاشة AMOLED بحجم 1.65 إنش، بدقة عرض 348 في 442 بيكسل، بكثافة عرض 341 بيكسل لكل إنش، مع تدرج لوني NTSC بنسبة 100%، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3.

دعم نظام تشغيل Android 5.0 أو iOS 10.0 أو الإصدارات اللاحقة

دعم متابعة 12 نمط للنشاط الرياضي، مع متابعة حالة المستخدم أثناء النوم

مستشعر ضربات القلب يدعم العمل على الطاقة المنخفضة، مع مقياس تسارع يعمل على 6 محاور، 3 من المستشعرات الجغرافية، مستشعر للضغط الجوي المحيط بالساعة الذكية، وأيضاً مستشعر للإضاءة المحيطة.

مقاومة الماء حتى عمق 50 متر تحت سطح الماء

تدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0 LE، وGPS، وGLONASS، وأيضاً NFC.

قياسات الساعة 43.25 في 36.25 في 9.4مم، مع وزن 24.8 جرام

بطارية بقدرة 220 mAh، بعمر شحن 46 يوم، أو 25 ساعة مع إستخدام تقنية GPS بشكل مستمر.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Smart Sports 3 الذكية بسعر 181 دولار، كما يأتي إصدار Elite بسعر 237 دولار، بينما تتوفر ساعة Amazfit GTS باللون الرمادي والأسود، مع 6 ألوان مختلفة للسوارة، وسعر 125 دولار.

يذكر أن شركة Huami قد أعلنت أيضاً عن ساعة Amazfit X الذكية، التي تأتي بشاشة منحنية بحجم 2.07 إنش، بإنحناء 92 درجة، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، مع تدرج لوني NTSC بنسبة 100%، وسطوع 430 nit، مع زجاج 3D منحني، وبطارية تستمر بعمر شحن حتى 7 أيام، ومن المقرر أن تطلق رسمياً في 2020.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن ساعتي Amazfit Smart Sports Watch 3 وAmazfit GTS ظهر على التقنية بلا حدود.