دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات سلسلة ساعات Garmin Fenix 6 ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم سلسلة ساعات Garmin Fenix 6 الذكية المرتقبة، كما كشف عن مواصفات وتسعير هذه السلسلة قبل الإعلان الرسمي.

جاءت التسريبات الجديدة حول سلسلة ساعات Garmin Fenix 6 الذكية عبر WinFuture اليوم، مع قائمة بمواصفات الساعات، بشكل خاص كلاً من إصداري Fenix 6 وFenix 6S.

تشير التسريبات الجديدة إلى أن ساعة Fenix 6 ستأتي بحجم 47 مم، وشاشة بحجم 1.3 إنش بدقة عرض 260 في 260 بيكسل، مع طبقة حماية من Gorilla Glass، بينما تتميز ساعة Fenix 6S بحجم 42 مم، وتضم شاشة 1.2 إنش بدقة عرض 240 في 240 بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن ساعات Fenix 6 وFenix 6S لن تأتي بخاصية اللمس في الشاشة، كما لا تأتي الساعات بسعة تخزينية تكفي لتشغيل الموسيقى خارج نطاق الإنترنت، أيضاً لا تأتي الساعات بتقنية Wi-Fi مدمجة.

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من جانب أخر تقدم شركة Garmin إصدارات Pro بالمميزات التي تختفي في Fenix 6 وFenix 6S، حيث تتميز كلاً من ساعة Fenix 6 Pro وساعة Fenix 6S Pro بنفس قياسات الشاشة والحجم في الإصدارات الأولى لكن مع بعض المميزات الإضافية التي تشمل سعة تخزينية 32 جيجا بايت لدعم تشغيل الموسيقى خارج نطاق الإنترنت، مع دعم الإتصال بشبكات Wi-Fi.

أيضاً تقدم Garmin إصدار 6X Pro الذي يتوفر لاحقاً بثلاثة نماذجهم 6X Pro، و6X Pro Sapphire وأيضاً 6X Pro Solar، ومن المتوقع أن يأتي إصدار 6X Pro بأعلى مواصفات في سلسلة Fenix 6، مع حجم 51 مم، وشاشة بحجم 1.4 إنش بدقة عرض 280 في 280 بيكسل.

ولقد رصد على موقع Amazon ساعة 6X Sapphire التي يشار إلى أنها ستضم زجاج Sapphire crystal، ومن المتوقع أن يبدأ تسعير سلسلة ساعات Fenix 6 من 599 يورو للنموذج الرئيسي، و100 يورو إضافية لإصدار Pro، بينما ينطلق إصدار X بسعر يبدأ من 749 يورو، مع توقعات بالإعلان الرسمي عن السلسلة خلال فعاليات IFA 2019.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات سلسلة ساعات Garmin Fenix 6 ظهر على التقنية بلا حدود.