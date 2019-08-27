شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير منطقة مكة: 2000 حافلة ذكية خلال 5 سنوات لنقل الحجاج والمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن تنفيذ مشاريع النقل العام فى العاصمة المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تسير وفق الجدول الزمنى المخطط لها، حيث يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عقود عدة، من بينها ما أعلنته مؤخرًا شركة «NEC Corporation» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية عن إدخالها لنظام نقل ذكى للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين، والذى يأتى ضمن منظومة عمل متكاملة تتشارك فيها تحالفات أخرى تتولى تصميم وتنفيذ وبناء المنشآت وتجهيز وتصنيع الحافلات وأعمال البنى التحتية.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يحظى بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدى المسجد الحرام، لافتة إلى أن إدخال الشركة اليابانية النظام الذكى على أنظمة المواصلات سيبدأ عام 2020، لنحو 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبينت أن مشروع النقل بالحافلات تنفذ مرحلته الأولى عبر عقود، أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة، المبرم مع تحالف مكون من شركات كبرى سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت، إضافة لتجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكى الخاصة بها، وشركة NEC Corporation المتخصصة فى بعض أنظمة النقل الذكي.

وتابعت الهيئة أنه يتم تنفذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات، والتى تشمل المحطات الرئيسة، ومحطات التوقف وتجهيز المسارات الخاصة وجسور مشاة، وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية، وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.

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ويعد المشروع نقلة نوعية فى مجال النقل لما له من آثار إيجابية على جودة الحياة، وتسهيل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

وتتكون شبكة النقل العام بالحافلات فى مدينة مكة المكرمة من 12 مسارًا تغطى أغلب مناطق المدينة بعدد 400 حافلة للمرحلة الأولى، جميعها ألمانية الصنع، تهدف إلى تقديم أرقى مستويات الراحة والكفاءة والخدمة المميزة.

وتحتوى الحافلات على أحدث أنظمة النقل الذكية التى تمكن مركز التحكم والقيادة للحافلات من متابعة مواقع الحافلات عبر نظام تحديد المواقع (GPS) وإدارتها عن بُعد، كما أن الحافلات مزودة بأعلى معايير السلامة والأمان، إذ تحتوى على نظام المراقبة بالكاميرات ونظام الحماية من الحوادث ونظام إطفاء للحريق، ونظام الإنذار للحالات الطارئة الذى يرتبط بمركز التحكم والسيطرة.

كما تحتوى الحافلات على شبكة واى فاى للركاب وشاشات توجيه الرحلات وأنظمة دفع آلية ذكية بلغات عدة، إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، ونظام العد الآلى للركاب، ونظام معلومات الرحلات الفورى، ونظام إعطاء الأولوية مرتبط مع نظام الإشارات المرورية فى المسارات السريعة، وترتبط جميع هذه الأنظمة مع مركز التحكم والسيطرة، وكذلك بالمحطات الرئيسية الـ4 فى المنطقة المركزية ومحطات التوقف البالغ عددها نحو 450 محطة موزعة على جميع المسارات.