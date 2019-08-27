شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الأردنى: لايمكن القبول بـ"تهويد" القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى، عاطف الطراونة، أن مواصلة الاقتحامات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، واستهداف المدنيين وبناء المستوطنات، واستمرار الاعتقال للأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل، يعد شكلا من أشكال الإرهاب، الذى يتعين اتخاذ موقف حازم إزاءه من قوى المجتمع الدولى، لوقف تلك الممارسات التى تقوض مساعى السلام.

جاء ذلك - خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتورى الذى يزور الأردن حاليا.

وأوضح أن عمان ستبقى متمسكة بثوابتها فيما يتعلق برفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مؤكدا أن حق المسلمين والمسيحيين فيها أبدي وخالد، ولا يمكن القبول بمحاولات "تهويد " المدينة المقدسة.

وقال إن الأردن عانى مع كينيا من ويلات الإرهاب ، وإنه قدم الكثير من التضحيات في محاصرة هذا الفكر الظلامي ، وجماعاته التي استهدفت الأبرياء في مختلف أرجاء العالم، حيث تكبد الأردن خسائر بشرية فادحة جراء الإرهاب .

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، والبناء عليها في مختلف المجالات ، ولاسيما البرلمانية منها ، لافتا إلى أن اللقاءات البرلمانية التي تجمع البرلمانيين من شأنها تقريب وجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الأردنى: لايمكن القبول بـ"تهويد" القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.