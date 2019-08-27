مبعوث بوتين يبحث في مسقط ملفي سوريا ومضيق هرمز

مسقط / الخليج 365

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في سلطنة عمان الثلاثاء، الأزمة السورية والوضع في مضيق هرمز.

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية، أوردته وكالة "تاس" (رسمية) بشأن لقاءات أجراها بوغدانوف، مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وأمين عام وزارة الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي.

وتناولت اللقاءات "تبادل آراء بشأن الأوضاع في اليمن وسوريا، وآفاق تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في منطقة مضيق هرمز".

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وتابع البيان أنه تم تأكيد ضرورة "حل النزاعات والأزمات العالقة في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن، وبالوسائل السياسية والدبلوماسية، عبر المراعاة المتبادلة للمصالح المشروعة لجميع الأطراف".

واستعرض المبعوث الرئاسي الروسي، رؤية بلاده إزاء سبل ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج، الهادفة إلى تنسيق جهود عملية وأفكار بناءة حول الرد المشترك على تحديات وتهديدات جديدة في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 19 يوليو/ تموز الماضي، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز، "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، عقب ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية 30 يوما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.