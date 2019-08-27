الجيش التركي يقصف مواقع "بي كا كا" شمال العراق

أنقرة / الخليج 365 استهدف الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة، مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، في إطار عملية المخلب-3. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أنّ الإسناد الناري (المدفعية) استهدف مواقع التنظيم. وفي 27 مايو / أيار الماضي، انطلقت عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد. Advertisements وأطلق الجيش التركي عملية "المخلب - 2"، في 12 يوليو / تموز الماضي، ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا" في شمال العراق. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق. يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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