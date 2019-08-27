شركة جوجل تعلن عن إصدار جديد.. تعرف عليه

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جوجل أن الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد يحمل الاسم أندرويد 10 مع شعار جديد يتمثل في كتابة باللون الأسود ورأس روبوت باللون الأخضر.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الجديد يشتمل على بعض الوظائف الجديدة مثل الوضع المظلم وتحسين التحكم في طاقة شاشات OLED ووضع لزيادة التركيز وعدم تشتيت الانتباه أثناء العمل مع مفهوم جديد للأمان.

ويمكن لأصحاب هواتف غوغل Pixel وهواوي Mate 20 Pro وسوني Xperia XZ3 ونوكيا 8.1 ووان بلس 6T تجربة نسخة Beta من نظام التشغيل الجديد، الذي من المقرر إطلاق نسخته النهائية في الربع الرابع من العام الجاري.