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© REUTERS / Khaled Abdullah
وأضاف أن "العملية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش وتمكنت الجماعة من أسر عدد من العسكريين اليمنيين واستولوا على آليات عسكرية".
وكانت قوات الحكومة الشرعية استكملت مطلع العام الجاري، بدعم من قوات التحالف ضد جماعة أنصار الله سيطرتها على وادي آل أبو جبارة بهجوم واسع أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري: "أنصار الله" تسيطر على مواقع شرق صعدة بمواجهات مع الجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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