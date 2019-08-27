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© AP Photo / Hani Mohammed
وقال الميسري في رسالته الصوتية "كل ما نريد هو عدم سفك مزيد من الدماء ونحن نسعى لذلك بما فيهم عبد اللطيف السيد والشنيني وكل الأفراد، لأننا نتعامل بمسؤولية، ولهم الضمانات الكاملة في الحفاظ عليهم وعلى دورهم القادم... ونحن داخلين إلى زنجبار والقرار لهم أن أرادوا كلفة فهذا شأنهم ونحن نقيم الحجة عليهم هو أخونا ويجب أن يعلم أنه لن نفرط فيه".
وأضاف الوزير اليمني مخاطباً قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين عبد اللطيف السيد ونائبه: "كل ما نريده من عبد اللطيف السيد وعبد الرحمن الشنيني هو أن يحكموا العقل وأن لا يفوتوا الفرصة، أبناءه وإخوانه في قيادة الحزام في المنطقة الوسطى وفي حور أمرهم محسوم، وعدن أصبحت خاويه على عروشها، والليلة من المهم أن يحسم هذا الأمر".
مضيفا "وأنا التزم له كوزير للداخلية وعلى اعتبار أن كل هذه القوات الموجودة تأتمر بأمرنا أن لا يمسه شيء، وأن لا يمكن لأحد أن يخالفنا حتى في عدن التعميم واضح لن يتم مداهمة منزل أي شخص ولن يهتك عرض أي قيادي على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل صوتي للميسري: سندخل زنجبار وأدعو قادة الحزام الأمني إلى حقن الدماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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