"فوتو سيشن" داخل جامع يثير أزمة.. وجهة دينية: "المساجد ليست للاستعراض"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press خبيرة التجميل والعارضة العراقية جيهان هاشم

جلسة تصوير حديثة لخبيرة التجميل والعارضة العراقية جيهان هاشم، تسببت في جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصويرها داخل أحد المساجد بالعراق. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلى سطح مسجد النداء بالعاصمة بغداد، نشرت العارضة العراقية صورها وهي في كامل أناقتها، وتقف بجوار قباب المسجد ذات اللون الأزرق، والمحفور عليها لفظ الجلالة، بحسب "بي بي سي". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

رودا مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن رفضهم لتصرف جيهان، واعتبروا تصرفها انتهاكا لقدسية دور العبادة، وأطلقوا هاشتاجا مضادًا لها، ليصبح التريند الأبرز على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

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بينما دافع نشطاء آخرين عنها بحجة أن الأمر لا يعد كارثة، بل هو طبيعي ولا يستحق كل هذا الصخب الذي يحيط به.

دائرة الانتقادات التي ألقيت على جيهان هاشم، اتسعت، لتصل إلى الجهات الدينية، حيث رفض ديوان الوقف السني في العراق ما قامت به خبيرة التجميل.

وأكد الديوان أنه سيقاضيها، مشيرا إلى أن المساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض.