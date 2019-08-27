الأردن تغرق طائرة فى خليج العقبة لـ«جذب السياح والغواصين»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أغرقت السلطات الأردنية، الإثنين، طائرة «ترايستار» التجارية فى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لضمها إلى المتحف العسكرى البحرى الذى تم تجهيزه فى المنطقة ليكون مقصدا سياحيا ومكانا مميزا للغوص يجذب السياح من مختلف دول العالم.

شهد عملية الإغراق ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، والذى حضر إلى الموقع من ميدان التدريب العسكرى أثناء مشاركته فى تمرين تعبوى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «عمون»، وجاء إغراق الطائرة لتحقيق أهداف بيئية، منها تخفيف الضغط على الشعب المرجانية الطبيعية والصناعية، وإيجاد أماكن جديدة ليعيش فيها المرجان وموطناً للكائنات البحرية على اختلاف أشكالها وأصنافها فى خليج العقبة.

كانت الأردن بدأت، فى وقت سابق، تجهيز المتحف العسكرى البحرى ليكون معلماً سياحياً مميزاً فى خليج العقبة، ويوجد به أكثر من 30 قطعة عسكرية بين دبابة ومدفع وناقلة جنود، إضافة إلى طائرتين عموديتين، لتشجيع وتعزيز رياضة الغوص والتى تشهد إقبالاً من مختلف دول العالم ويعمل على إطالة فترة مكوث السائح فى العقبة من خلال تطوير المنتج السياحى وتنويعه، واشترت الأردن الطائرة بمبلغ 78 ألف دينار.

أجمل صور ملك الأردن وزوجته