شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى منتدى الاستثمار العربى العالمى لأول مرة بباريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الجزائر ولأول مرة، فى فعاليات منتدى المستثمر العربى العالمى، المقرر انعقاده يومى 17 إلى 18 سبتمبر المقبل بباريس.
ومن جانبه أفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا “قاسي ايت يعلى”، اليوم، مشاركة الجزائر ولأول مرة في فعاليات منتدى المستثمر العربى العالمى، ممثلة في مؤسسات اقتصادية جزائرية، متواجدة بفرنسا أو بأرض الجزائر، ستكون غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية بفرنسا طرفا فعالا فى المنتدى.
ومن جهة أخرى أكد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى، أنه يجب تركيز الجهود لتنظيم انتخابات فى أقرب وقت ورحب بالحوار، وهو ما أيده حزب جبهة التحرير الوطنى، مشيرا إلى أن الانتخابات هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التى ستزداد تعقيداتها كلما طال أمدها.
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