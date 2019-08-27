تركيا ترسل 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا

قيصري/ الخليج 365

ارسلت مؤسسة الإفتاء في ولاية قيصري وسط تركيا، 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من السوريين.

ونظمت مؤسسة الإفتاء بقيصري، حفل وداع للشاحنات التي تقل مساعدات إنسانية جُمعت في إطار حملة تنظمها رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركيين تحت شعار "فلتعش الإنسانية في حلب".

وحضر الحفل موظفو مؤسسة الإفتاء بقيصري وممثلين عن المنظمات المدنية ومسؤولون من وقف الديانة التركي.

Advertisements

وفي تصريح للأناضول، قال مفتي ولاية قيصري شاهين غوفن، إن المساعدات أرسلت إلى المحتاجين القاطنين في المناطق المحررة من الإرهابيين عبر عمليتي درع الفرات وغضن الزيتون.

وأوضح غوفن أنه تم حتى اليوم إرسال 508 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من السوريين في إطار حملة "فلتعش الإنسانية في حلب".

وشكر غوفن كافة المواطنين الذين ساهموا في جمع المساعدات الإنسانية، سائلا الله أن يدوم نعمه عليهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.