رئيس منتدى شباب الإسلامي يستقبل وزير الثقافة الأردني

إسطنبول/كلثوم
استقبل رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي طه أيهان في إسطنبول الثلاثاء، وزير الشباب والثقافة الأردني محمد سليمان أبو رمان.
وبحث الجانبان في لقائهما الذي عقد في مكتب منتدى شباب التعاون الإسلامي الكائن في مركز التجارة العالمي بإسطنبول، أوضاع الشباب في العالم الإسلامي وسبل تحقيق التعاون.
وأطلع أيهان خلال اللقاء الوزير الأردني على المشاريع التي حققها المنتدى للشباب في العالم الإسلامي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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