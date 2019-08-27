الجامعة العربية: حذف الخارجية الأمريكية اسم فلسطين "إجراء عدائي"

القاهرة/ الخليج 365
قالت الجامعة العربية، الثلاثاء، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط هو "إجراء عدائي جديد".
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، ردا على حذف الخارجية الأمريكية اسم السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، بموقعها الإلكتروني، الأحد الماضي.
واعتبرت الجامعة العربية أن القرار الأمريكي "إجراء عدائي جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات العدائية الأمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية".
وشددت على أنها "ستتصدى لهذه الإجراءات في المحافل الدولية كافة".
والأحد، قالت القناة العبرية السابعة، إن الخارجية الأمريكية حذفت اسم السلطة نهائيا من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، وإنها أرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.
وعقب ساعات من القرار الأمريكي، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حذف الخارجية الأمريكية الإشارة للأراضي الفلسطينية وللسلطة من موقعها الإلكتروني "لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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