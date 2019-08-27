قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه قصف موقعا يتبع لحركة حماس، شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من القطاع، باتجاه جنوبي إسرائيل.
وقال الجيش، في بيان وصل وكالة الخليج 365:" أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردا على اطلاق قذيفة الهاون باتجاه إسرائيل في وقت سابق".
وفي قطاع غزة، أفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت موقع "رصد" يتبع للجناح المسلح لحركة حماس، كتائب القسام، يقع بالقرب من السياج الفاصل، شرقي القطاع، دون أن تتسبب بوقوع إصابات.
وكان الجيش قد قال في وقت سابق، إنه "رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل، سقطت في منطقة مفتوحة، وإن قذائف أخرى، سقطت داخل قطاع غزة".
وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقصف موقعا لـ"حماس" شمالي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.