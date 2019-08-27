إسرائيل تقصف موقعا لـ"حماس" شمالي غزة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط-هاني الشاعر /الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه قصف موقعا يتبع لحركة حماس، شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من القطاع، باتجاه جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش، في بيان وصل وكالة الخليج 365:" أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردا على اطلاق قذيفة الهاون باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

وفي قطاع غزة، أفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت موقع "رصد" يتبع للجناح المسلح لحركة حماس، كتائب القسام، يقع بالقرب من السياج الفاصل، شرقي القطاع، دون أن تتسبب بوقوع إصابات.

وكان الجيش قد قال في وقت سابق، إنه "رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل، سقطت في منطقة مفتوحة، وإن قذائف أخرى، سقطت داخل قطاع غزة".

وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

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